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У Росії епічно сконфузились з покриттям футбольного поля: відео

23:30, 10 серпня 1059 Читать новость на русском
У Росії епічно сконфузились з покриттям футбольного поля
У Росії епічно сконфузились з покриттям футбольного поля / sochi.scapp.ru

Футбольне поле "Шинник" у Ярославлі, яке перебуває на реконструкції до Чемпіонату світу-2018, "засіяли" пофарбованим щебенем. Ну а Москву комунальні служби облагороджують газони, де кладуть їх травою вниз.

Про це пише місцеве видання "Спорт Експрес".

Відео з "інноваційним" покриттям футбольного поля виклав користувач під ніком "Yar grgr".

Натомість у мерії Ярославля запевняють, що для антитерористичних навчань на реконструйованому стадіоні "Шинник" імітували футбольне поле, використовуючи фарбований щебінь.

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А в Москві комунальники теж мають своє бачення на укладання газонів. Зокрема, вони вирішили класти рулонний газон травою вниз на вулиці Фотієва в Гагарінському районі.

Теги: Новини Росії Курйозні новини
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