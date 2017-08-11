У Росії епічно сконфузились з покриттям футбольного поля: відео

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Футбольне поле "Шинник" у Ярославлі, яке перебуває на реконструкції до Чемпіонату світу-2018, "засіяли" пофарбованим щебенем. Ну а Москву комунальні служби облагороджують газони, де кладуть їх травою вниз.
Про це пише місцеве видання "Спорт Експрес".
Відео з "інноваційним" покриттям футбольного поля виклав користувач під ніком "Yar grgr".
Натомість у мерії Ярославля запевняють, що для антитерористичних навчань на реконструйованому стадіоні "Шинник" імітували футбольне поле, використовуючи фарбований щебінь.
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А в Москві комунальники теж мають своє бачення на укладання газонів. Зокрема, вони вирішили класти рулонний газон травою вниз на вулиці Фотієва в Гагарінському районі.