У Росії гучно відреагували на знущання британців над "Генералом Кузнєцовим"

У Міноборони Росії стверджують, що скандально відомий "Генерал Кузнєцов" не потребує жодних ексорт-послуг від британців.

Таку заяву зробив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, передає "Інтерфакс".

"Мета подібних заяв і шоу, яке розіграли з ескорт-супроводом наших кораблів, – відвернути увагу британських платників податків від реального стану королівського військово-морського флоту Великобританії", – наголосив він.

За словам військового, британцям слід більше уваги звертати на власний флот.

"Зауважу, що, по-перше, російські бойові кораблі безглуздих ескорт-послуг не потребують, оскільки фарватер і курс знають. І, по-друге, рекомендував б містеру Феллону більше уваги приділяти британському флоту, тим більше що для цього, як нещодавно відзначала та ж англійська преса, є всі підстави", – підсумував Конашенков.

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Нагадаємо, британські війська, коли супроводжували "Генерал Кузнєцов" на його шляху до Росії, назвали судно "кораблем ганьби".