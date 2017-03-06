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У Росії хочуть легалізувати бійки футбольних фанатів

16:43, сьогодні 906 Читать новость на русском
Бійки футбольних фанатів
Бійки футбольних фанатів / nv.ua

У російській Держдумі хочуть узаконити бійки футбольних фанатів. Кваліфікувати їх, як вид спорту запропонував депутат Ігор Лебедєв.

Про це пише британська The Guardian.

Таким чином начебто хочуть спрямувати агресію фанів у мирне русло. Навіть назву для цього виду спорту придумали. Замість іншомовного використають просте російське слово "драка". Битимуться за схемою "стінка на стінку". Пропонують ввести правила та проводити змагання команд.

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Депутат вважає, що поєдинки між уболівальниками користувались би не меншою популярністю, ніж самі футбольні матчі. А такому досвіду позаздрили б навіть англійські фанати – переконані у Держдумі.

Теги: Новини Росії Курйози
Джерело: 24 Канал
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