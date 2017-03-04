У Росії хочуть штрафувати або ув’язнювати через карти країни без Криму

Російські сенатори переконані, що зображати карту Росії без анексованого Криму – це "порушення територіальної цілісності країни".

Відтак вони вимагають заборонити використовувати в рекламі та друкованих матеріалах «спотворені карти Росії». Відповідний законопроект вже зареєстрований у російській Держдумі, повідомляє РБК.

Причиною для такого рішення стала відсутність анексованого півострова на схематичній зображенні пива "Сибірська корона". І пояснення пивоварної компанії про те, що зображення розроблялося ще до анексії Криму і є зареєстроване як торгова марка, не надто вплинула на російських можновладців.

Ще однією причиною написання такого законопроекту стала ситуація з картою Росії від компанії Coca-Cola, коли вони спочатку зобразили РФ без Калінінградської області та Курильських островів. Згодом компанія "виправила" карту, додавши туди і анексований Крим, через що отримала шквал критики.

Згідно ст. 280.1 Кримінального кодексу Росії публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності країни, караються, в тому числі, штрафом до 300 тисяч рублів або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

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