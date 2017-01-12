У Росії маленького хлопчика перейменували у Путіна

У російському місті Александрове батьки перейменували свого сина Расула Джураєва у Путіна Джураєва.
Про це пише місцеве видання "Нове місто Александров".
Сім'я Джураєва родом з Таджикистану, але мають російське громадянство.
Як зазначає видання, ідея змінити ім'я дитині належала його дідові Рахмону Джураєва, який є "фанатом Путіна".
Батьки малого Путіна кажуть, що вдома вже кличуть його новим ім'ям, а ласкаво воно звучить як "Путінушка".
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