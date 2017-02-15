У Росії мляво зреагували на звинувачення в розгортанні крилатих ракет

Ніхто "офіційно не звинувачував" Росію в порушенні договору щодо ракет середньої і малої дальності.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".
Ніхто офіційно не звинувачував Росію в порушенні РСМД. Ви згадали якусь інформацію, абсолютно знеособлену. Безумовно, Росія залишалася і залишається прихильною своїм міжнародним зобов'язанням, в тому числі і в рамках згаданого вами договору,
– сказав речник Путіна, коментуючи публікацію ЗМІ.
Нагадаємо, The New York Times писав, що Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети.