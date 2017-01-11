У Росії на храмі вивісили протестний банер "Не РПЦ"

У Санкт-Петербурзі на колонаді Ісаакіївського собору активісти вивісили банер з написом "Не РПЦ" на знак протесту проти ухваленого напередодні рішення про передачу храму-музею Російській православній церкві.

Про це повідомляє "Фонтанка.ру". Зазначмо, що акція тривала тільки 3 хвилини, після чого поліцейські зняли протестний банер. Ініціаторами заходу стали учасники громадського руху "Весна". Самі організатори планували вивісити напис: "Слава богу, не РПЦ", однак контроль поліції їм завадив повністю реалізувати задумане. Раніше Ісаакіївський собор був музеєм. РПЦ в липні 2015 року звернулася до місцевої влади з проханням про передачу храму, але отримала відмову. Читайте також: В Росії створять "православний парк" на вулиці Басейній 10 cічня цього року губернатор Санкт-Петербурга Сергій Полтавченко оголосив про задоволення клопотання РПЦ по Ісаакіївському собору. За його словами, храм повністю збереже просвітницьку функцію.

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