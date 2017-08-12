У Росії невідомі атакували учасників ЛГБТ-параду: з'явилось відео

Після закінчення ЛГБТ-параду на активістів та журналістів напали російські "тітушки".

Про це повідомляє видання "Фонтанка".

Інцидент стався 12 серпня на Марсовому полі, що в Санкт-Петербурзі. Молодики в спортивному одязі напали на учасників ЛГБТ-прайду. Проти активістів застосовували перцевий газ.

Поліція, що чергувала на місці події, не зробила жодної спроби, щоб затримати правопорушників. При цьому, захисники порядку перебували через дорогу від постраждалих та на власні очі бачили зухвале травмування людей.

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Внаслідок нападу постраждало 10 людей. Одну дівчину госпіталізували через пошкодження очей. Окрім учасників прайду, постраждали також журналісти, що працювали на місці події.

На відео видно, що російські "тітушки" не шкодували перцевого газу та рясно вибрискували ним в обличчя людей.