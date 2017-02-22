У Росії офіційно з'явилися пропагандистські війська

У Росії створили війська інформаційних операцій.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає РИА Новости.

За цей час створено війська інформаційних операцій, що набагато ефективніші і сильніші, ніж те управління, яке називалося контрпропагандою,

– сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Шойгу додав, що "пропаганда повинна бути розумною, грамотною та ефективною".

Створення військ інформаційних операцій прокоментували військові експерти. Як вважає колишній начальник Генштабу, генерал армії Юрій Балуєвський, зараз інформаційне протиборство виходить на передній план.

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