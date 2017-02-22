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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

У Росії офіційно з'явилися пропагандистські війська

15:51, сьогодні 350 Читать новость на русском
У Росії створили війська інформаційних операцій.
У Росії створили війська інформаційних операцій. / president.gov.ua

У Росії створили війська інформаційних операцій.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає РИА Новости.

За цей час створено війська інформаційних операцій, що набагато ефективніші і сильніші, ніж те управління, яке називалося контрпропагандою,
– сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Шойгу додав, що "пропаганда повинна бути розумною, грамотною та ефективною".

Створення військ інформаційних операцій прокоментували військові експерти. Як вважає колишній начальник Генштабу, генерал армії Юрій Балуєвський, зараз інформаційне протиборство виходить на передній план.

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Теги: війна Політика Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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