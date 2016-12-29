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У Росії різко прокоментували нові санкції США

22:51, сьогодні 584 Читать новость на русском
Глава МЗС Росії Сергій Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров / BBC.com

Введені США санкції проти Росії завдадуть шкоди майбутньому процесу відновлення двосторонніх відносин.

Про це заявив уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов, пише "Інтерфакс".

Він сказав, що "будь-які антиросійські санкції безперспективні і контрпродуктивні".

"Я можу тільки перепідтвердити, що станційна істерія демонструє повну відсутність орієнтації в просторі, яким йде адміністрація США", – зазначив Долгов.

Нагадаємо, 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.

Теги: Новини Росії Санкції США Політика
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