У Росії різко прокоментували нові санкції США

Введені США санкції проти Росії завдадуть шкоди майбутньому процесу відновлення двосторонніх відносин.

Про це заявив уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов, пише "Інтерфакс".

Він сказав, що "будь-які антиросійські санкції безперспективні і контрпродуктивні".



"Я можу тільки перепідтвердити, що станційна істерія демонструє повну відсутність орієнтації в просторі, яким йде адміністрація США", – зазначив Долгов.

Нагадаємо, 29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.