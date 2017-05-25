У Росії розповіли, як позначиться заборона "георгіївських стрічок" на Україні

Заборона так званих "георгіївських стрічок" в Україні негативно позначиться на її внутрішніх процесах і відкладе виконання Мінських угод.

Таку заяву зробила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНІАН.

"З тою ж самою забороною поширення та виробництва "георгіївської стрічки". Ви ж прекрасно розумієте, що це ніяк не вплине на те, що відбувається з Росією, але це матиме колосальний негативний вплив на внутрішні процеси в самій Україні", – наголосила рупор Кремля.

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За її словами, такий крок з боку української влади – це додатковий елемент розпалювання ненависті та ворожнечі, а також фактор неможливості возз'єднання людей у цілій низці регіонів.

"Це дасть ще більше приводів для того, щоб відкладати ще на триваліший термін виконання Мінських домовленостей", – підкреслила Захарова.