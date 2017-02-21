У Росії стався землетрус

В акваторії Тихого океану поблизу півострова Камчатка (Росія) стався землетрус магнітудою 4,8 балів.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Представник геофізичної служби в Камчатській філії зазначив, що епіцентр землетрусу перебував на кордоні з Беринговим морем за 115 км від селища Усть-Камчатськ Усть-Камчатського району Камчатського краю.

Сейсмічна подія сталася у вівторок вранці за місцевим часом у акваторії Тихого океану, практично на кордоні з Беринговим морем. Епіцентр перебував на глибині 60 кілометрів, за 431 кілометр на північ від Петропавловська-Камчатського,

– повідомив представник геодезичної служби.

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