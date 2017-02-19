У Росії створюють ракети, що здатні "розірвати" протиракетну оборону США

Нові міжконтинентальні балістичні ракети, які розробляються зараз у Росії, зможуть подолати систему протиракетної оборони (ПРО) США.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Рогозін, повідомляє "ТАСС".

Рогозін заявив, що в Росії йдуть розробки нового ракетного озброєння, яке невдовзі з'явиться в армії.

Це зброя, яка здатна подолати і сьогоднішню, і завтрашню, і післязавтрашню протиракетну оборону США. Ми розірвемо цю оборону. Вона не становить для нас на сьогодні, крім провокації, серйозної воєнної загрози,

– сказав він.

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