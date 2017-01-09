У Росії сумніваються в "романі" Путіна з Трампом, – військовий експерт

У Росії та США є "впливові сили", які не хочуть зближення президента РФ Володимира Путіна з новообраним американським президентом Дональдом Трампом.

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив російський військовий експерт Павло Фенгельгауер.

"Адміністрація Трампа вже зараз виглядає неоднорідною. Там є абсолютно різні люди, з різними думками та інтересами. Є ті, хто вважають головним ворогом США "Ісламську державу", і що з Росією потрібно утворити союз та погодитися з вимоги по різних країнах, в тому числі по Україні, щоб налагодити з нею відносини. Є дуже впливові сили в Москві, які не хочуть взагалі ніякого зближення з Трампом. В Америці теж є ті, хто не хочуть ніякого альянсу, і вважають, то це буде Мюнхенська змова, небезпечна для США. Майбутнє дуже туманне", – вважає експерт.

Читайте також: Загроза імпічменту Трампа колосальна, – Чорновіл

Фенгельгауер зазначив, що "багато хто в Москві сумнівається, що з роману Путіна з Трампом вийде що-небудь істотне".