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У Росії торгують "солодким Трампом"

19:15, сьогодні 1018 Читать новость на русском
Цукор з зображенням Дональда Трампа
Цукор з зображенням Дональда Трампа / "Тула продукт"

У Росії компанія "Тула продукт" почала випускати цукор, на упаковці якого зображений новообраний президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляється на сайті виробника.

Видання "Свіжа газета" повідомляє, що такий цукор вже продається в окупованому Росією Криму, зокрема, в Сімферополі.

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Ми вболівали за Дональда Трампа і раді, що він переміг. Ми маємо намір передати пану Трампу кілька пачок цього цукру з надією, що під час його президентства відносини між нашими країнами стануть солодшими,
– заявив генеральний директор компанії Сергій Силаєв.

Теги: Новини Росії LifeStyle Дональд Трамп Курйози
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