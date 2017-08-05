У Росії відмовились транслювати бій Ломаченка

Поєдинок у якому Василь Ломаченко захищатиме титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO проти колумбійця Мігеля Марріаги, не транслюватимуть у Росії.

Про це повідомив промоутер українця Боб Арум, який висловив своє обурення, пише Gazeta.ua.

На думку промоутера Ломаченка, російським телеканалам заборонили показувати бій українця з колумбійцем. Проте, він сподівається, що поєдинок за захисти титула за версією WBO дозволять транслювати на американському телеканалі ESPN.

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Як відомо, 6 серпня у Лос-Анджелесі український боксер Василь Ломаченко вийде на ринг проти колумбійця Мігеля Маррьяги.