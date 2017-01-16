У Росії відреагували на вимогу Польщі передати записи "чорної скриньки" літака Качинського

Польська сторона все ж отримала від Росії записи мовного самописця польського літака Ту-154, на якому летіла делегація на чолі з президентом країни Лехом Качинським і який розбився під Смоленськом.

Про це йдеться на офіційному сайті посольства Росії у Польщі.

Записи мовного самописця польського президентського літака неодноразово перевірялися в присутності польських представників і за участю польських експертів. Після додаткових шумоочисток їх було передано польській стороні для проведення фоноскопічних експертиз і для складання стенограми переговорів,

– зазначили російські дипломати.

Також у посольстві підкреслили, що додатковими звукозаписами, які стосуються переговорів в кабіні екіпажу польського президентського літаку ТУ-154М, російська сторона не володіє.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Польща офіційно вимагала від Росії передати записи розмов з президентського літака, що розбився під Смоленськом у квітні 2010 року.



Крім того, Польща звинувачувала Росію в численних помилках щодо судмедекспертиз.