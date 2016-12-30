  • укр
  • рус
09:59
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 23:00: Російських дипломатів вигнали з США. Жахливе вбивство під Одесою
Випуск новин
00:05, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії відреагували першими заходами на санкції США

08:47, сьогодні 1375 Читать новость на русском
Протистояння США та Росії
Протистояння США та Росії / globalbalita.com

У відповідь на санкції від Адміністрації президента США у Москві закривають англо-американську школу, де вчаться діти дипломатів.

Про це повідомляє CNN.

Російський уряд розпорядився закрити англо-американську школу у Москві, у якій навчалися діти дипломатів із США, Великобританії і Канади.

Також закривають і відомчий будинок відпочинку для співробітників американської дипломатичної місії, розміщений у Срібному бору в Підмосков'ї.

Читайте також: Обама розповів, чому вигнали російських дипломатів із США

Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.

У Росії пообіцяли вже сьогодні, 30 грудня, оголосити заходи у відповідь.

Теги: Політика Новини Росії Санкції США
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Рашка должна быть уничтожена любой ценой
сьогодні, 08:39 Рашка должна быть уничтожена любой ценой
Павло Шехтман 2512
Верховна Рада-2016: успіхи, провали, закулісся та скандали
сьогодні, 08:29 Верховна Рада-2016: успіхи, провали, закулісся та скандали
Наталя Ромашова 1583
В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
29 грудня, 22:22 В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
Юрий Касьянов 2 3724
Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
29 грудня, 21:01 Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
Євгенія Мазур 707
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня , 07:41 70
Дружині переможця "Голос країни" розтрощили авто
30 листопада , 10:28 3
Розвідка розповіла, що вивозять з України вантажівки "гумконвою"
 26 серпня , 14:04 1
СБУ затримала скандального харківського сепаратиста, якого вигнали навіть з Росії
5 липня , 09:26 2
Американці вибирали не найгіршого з гірших, – експерт
 9 листопада , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук