У Росії відреагували першими заходами на санкції США

У відповідь на санкції від Адміністрації президента США у Москві закривають англо-американську школу, де вчаться діти дипломатів.
Про це повідомляє CNN.
Російський уряд розпорядився закрити англо-американську школу у Москві, у якій навчалися діти дипломатів із США, Великобританії і Канади.
Також закривають і відомчий будинок відпочинку для співробітників американської дипломатичної місії, розміщений у Срібному бору в Підмосков'ї.
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Нагадаємо, США висилають з країни 35 російських дипломатів, а також оголосили про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.
У Росії пообіцяли вже сьогодні, 30 грудня, оголосити заходи у відповідь.
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