У Росії вкотре нафантазували справу проти української армії

Слідчий комітет Російської Федерації вкотре порушив кримінальну справу проти української армії.

Про це повідомляє офіційний сайт СК РФ.

Сьогодні порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни) за фактами численних обстрілів житлових будинків у місті Донецьку в період з 27 лютого по 2 березня поточного року,

– мовиться в повідомленні.

В результаті обстрілу, за даними російського слідства, були поранені дві цивільні особи і пошкоджено понад 10 житлових об'єктів.

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Крім того, російські слідчі заявляють про наявність у них "доказів" того, що в 2014-2015 роках ЗСУ застосовували проти мирного населення Донбасу тактичні ракетні комплекси "Точка-У" – у Ровеньках Луганської області 2,5 роки тому.

До слова, у Росії раніше порушили справу проти українських військовослужбовців на Донбасі у зв'язку з бойовими діями 1-3 лютого.