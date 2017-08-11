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У Росії за ґрати кинули 19-річного українця

18:55, сьогодні 987 Читать новость на русском
19-річного Артура Панова засудили до 8 років колонії
19-річного Артура Панова засудили до 8 років колонії / Радіо Свобода

Українського політв'язня Артура Панова суд у Росії засудив до 8 років колонії.

Відповідне рішення виніс Північно-Кавказький окружний військовий суд, інформує місцеве видання "Кавказский Узел".

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Панову дали вісім років у колонії загального режиму за нібито підготовку теракту у російському Ростові-на-Дону.

Росіянина Максіма Смишляєва, який звинуватили у посібництві Панову, засудили до 10 років колонії суворого режиму.

19-річний Артур Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області після перетину українсько-російського кордону за підозрою у підготовці теракту в Росії.

Перебуваючи під вартою, Панов оголосив сухе голодування, вимагаючи екстрадувати його в Україну. Проте після різкого погіршення стану здоров’я українець припинив голодування.

Теги: Новини України Новини Росії заручники Українці в полоні РФ
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