У Росії за ґрати кинули 19-річного українця

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Українського політв'язня Артура Панова суд у Росії засудив до 8 років колонії.
Відповідне рішення виніс Північно-Кавказький окружний військовий суд, інформує місцеве видання "Кавказский Узел".
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Панову дали вісім років у колонії загального режиму за нібито підготовку теракту у російському Ростові-на-Дону.
Росіянина Максіма Смишляєва, який звинуватили у посібництві Панову, засудили до 10 років колонії суворого режиму.
19-річний Артур Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області після перетину українсько-російського кордону за підозрою у підготовці теракту в Росії.
Перебуваючи під вартою, Панов оголосив сухе голодування, вимагаючи екстрадувати його в Україну. Проте після різкого погіршення стану здоров’я українець припинив голодування.