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У Росії загасили Вічний вогонь

18:39, сьогодні 1606 Читать новость на русском
В Омську загасили вічний вогонь
В Омську загасили вічний вогонь / СуперОмск

Мерія російського Омська через брак грошей прийняла рішення погасити Вічний вогонь.

Про це повідомляє "Медіа зона".

У департаменті міського господарства агентству пояснили, що Вічний вогонь запалюватимуть у Дні військової слави. Стверджується, що рішення прийняв директор департаменту Сергій Фролов, який нібито не погоджував його з мером В'ячеславом Двораковським.

Не передбачено асигнувань на підтримку меморіалу, немає нормативів по горінню. Вирішили поки так – вогонь горітиме 15-17 днів на рік, у тому числі 23 лютого і 9 травня,
– уточнили агентству FlashSiberia в мерії.

Читайте також: Путін дихає вогнем: у Києві встановили провокативну інсталяцію

Теги: Новини Росії
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