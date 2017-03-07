У Росії загасили Вічний вогонь

Мерія російського Омська через брак грошей прийняла рішення погасити Вічний вогонь.
Про це повідомляє "Медіа зона".
У департаменті міського господарства агентству пояснили, що Вічний вогонь запалюватимуть у Дні військової слави. Стверджується, що рішення прийняв директор департаменту Сергій Фролов, який нібито не погоджував його з мером В'ячеславом Двораковським.
Не передбачено асигнувань на підтримку меморіалу, немає нормативів по горінню. Вирішили поки так – вогонь горітиме 15-17 днів на рік, у тому числі 23 лютого і 9 травня,
– уточнили агентству FlashSiberia в мерії.
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