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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

У розвідці назвали кількість знищених за тиждень бойовиків

10:23, сьогодні 406 Читать новость на русском
Сили АТО знищили чимало терористів протягом тижня
Сили АТО знищили чимало терористів протягом тижня / Getty Images

Сили АТО вогнем у відповідь за минулий тиждень знищили 16 бойовиків. Ще 35 терористів отримали поранення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідників, бійців російських окупаційних військ із важкими пораненнями скеровують на подальше лікування у цивільні медзаклади на території РФ.

"Зокрема, важкопоранені військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК проходять лікування та реабілітацію на базі ВАТ "Санаторий Вешенский" у Ростовській області РФ, – мовиться у повідомленні розвідки.

Читайте також: Бойовики випадково обстріляли власний блокпост

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Тероризм Втрати
Джерело: 24 Канал
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