У розвідці назвали кількість знищених за тиждень бойовиків

Сили АТО вогнем у відповідь за минулий тиждень знищили 16 бойовиків. Ще 35 терористів отримали поранення.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
За інформацією розвідників, бійців російських окупаційних військ із важкими пораненнями скеровують на подальше лікування у цивільні медзаклади на території РФ.
"Зокрема, важкопоранені військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК проходять лікування та реабілітацію на базі ВАТ "Санаторий Вешенский" у Ростовській області РФ, – мовиться у повідомленні розвідки.
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