У САП пояснили, чи вплине "допомога Насірова" на справу щодо нього

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, як позначиться на провадженні щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова його допомога у масштабній спецоперації проти екс-чиновників.

Про це Холодницький розповів журналістам в аеропорту "Бориспіль", прибувши з відрядження.

"Не знаю, які дав свідчення Насіров у провадженні, яке Матіос розслідує, але це не вплине на те провадження, яке розслідує антикорупційне бюро", - сказав глава САП.

Раніше у середу головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що спецоперація з масових арештів екс-посадовців України відбулася за сприяння відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Читайте також: Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерал лейтенанта Станіслава Денисюка. Пізніше стали відомі прізвища й інших затриманих.