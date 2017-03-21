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У СБУ назвали "важливі цифри" щодо українських полонених

12:31, сьогодні 217 Читать новость на русском
Українські полонені
Українські полонені / DPA

Наразі з полону на Донбасі було звільнено близько 3 тисяч осіб, натомість зниклими безвісти вважають 416 українців.

Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у ефірі 5 Каналу.

"На жаль, кількість заручників зростає. Сьогодні незаконно утримуються в Донецьку та Луганську 118 наших героїв. Але щодо підтверджених місць, то наших заручників нараховується близько 60 осіб", – зазначив він.

Також представник спецслужби оприлюднив важливі цифри щодо українських полонених.

"Я говорю про це вперше – за увесь період агресії з боку Кремля на Сході України було звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб, натомість зниклими безвісти вважаються 416 осіб. Так от про них також треба пам'ятати", – наголосив Тандіт.

Також радник голови СБУ додав, що опубліковані Надією Савченко списки лише ускладнили процес обміну полоненими.

Читайте також: Росія передає Україні в'язнів з Криму: з'явилось фото

Нагадаємо, нещодавно представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної Ірина Геращенко повідомила, що кількість українських заручників на окупованих територіях Донбасу зросла.

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі СБУ Українці в полоні РФ заручники
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