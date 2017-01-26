У СБУ прокоментували причетність "ліквідаторів" Геращенка до вбивства Шеремета

Справою замаху на депутата від "Народного фронту" займається СБУ, а вбивство журналіста Павла Шеремета розслідує Нацполіція. Відтак, ці ці злочини можуть бути пов'язаними між собою, а можуть і не бути

Таку заяву зробив очільник відомства Василь Грицак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, інформації, що затримані за справою Геращенка є причетними до вбивства Шеремета, у нас немає. Відтак, що ці злочини є пов’язаними я не можу", – зазначив він.

Згодом голова спецслужби підкреслив, що справу про замах на народного депутата розслідує СБУ, а розслідуванням вбивства журналіста розслідує Національна поліція.

"Там інша кваліфікація. Відтак, ці злочини можуть бути пов'язаними, а можуть і не бути. Якщо ми знайдемо елементи, які будуть схожими за способом вчинення або іншими моментами, ми обов'язково будемо відпрацьовувати. Ми і зараз це відпрацьовуємо. Але поки сказати, що ми встановили зв'язок цих двох злочинів між собою, я, на жаль, не можу", – додав Грицак.

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Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва підірвали автомобіль, на якому їхав на роботу відомий журналіст Павло Шеремет.



21 січня 2017 року в СБУ заявили, що російські спецслужби готували замах на нардепа. Пізніше стало відомо, що вбити хотіли Антона Геращенка.



Згодом радник МВС Зорян Шкіряк, а також сам Антон Геращенко стверджували, що за цими злочинами стоять одні і ті ж самі люди.