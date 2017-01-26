19:29
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 16:00: Чергове затримання в Криму. Масштабна ДТП у Польщі
Випуск новин
16:47, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У СБУ прокоментували причетність "ліквідаторів" Геращенка до вбивства Шеремета

17:53, сьогодні 318 Читать новость на русском
Василь Грицак
Василь Грицак / "Дзеркало тижня"

Справою замаху на депутата від "Народного фронту" займається СБУ, а вбивство журналіста Павла Шеремета розслідує Нацполіція. Відтак, ці ці злочини можуть бути пов'язаними між собою, а можуть і не бути

Таку заяву зробив очільник відомства Василь Грицак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, інформації, що затримані за справою Геращенка є причетними до вбивства Шеремета, у нас немає. Відтак, що ці злочини є пов’язаними я не можу", – зазначив він.

Згодом голова спецслужби підкреслив, що справу про замах на народного депутата розслідує СБУ, а розслідуванням вбивства журналіста розслідує Національна поліція.

"Там інша кваліфікація. Відтак, ці злочини можуть бути пов'язаними, а можуть і не бути. Якщо ми знайдемо елементи, які будуть схожими за способом вчинення або іншими моментами, ми обов'язково будемо відпрацьовувати. Ми і зараз це відпрацьовуємо. Але поки сказати, що ми встановили зв'язок цих двох злочинів між собою, я, на жаль, не можу", – додав Грицак.

Читайте також: Стало відомо, коли оприлюднять перші результати розслідування вбивства Шеремета

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва підірвали автомобіль, на якому їхав на роботу відомий журналіст Павло Шеремет.

21 січня 2017 року в СБУ заявили, що російські спецслужби готували замах на нардепа. Пізніше стало відомо, що вбити хотіли Антона Геращенка.

Згодом радник МВС Зорян Шкіряк, а також сам Антон Геращенко стверджували, що за цими злочинами стоять одні і ті ж самі люди.

Теги: Україна Політика Антон Геращенко Кримінал СБУ Загибель Павла Шеремета Павло Шеремет Розслідування Василь Грицак
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
сьогодні, 16:30 Разведчик: На мирных территориях сепарских городов хватает
Євгенія Мазур 2 4820
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
сьогодні, 15:44 Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
Сергій Блажко 5 2100
Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
сьогодні, 12:39 Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
Ольга Черненко 5 6597
10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
сьогодні, 11:03 10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
1638
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 341
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Українець встановив національний рекорд по відтисканню на двох пальцях
 28 серпня 2016 , 20:58
П’яний бойовик підірвав себе гранатою на дитячому майданчику у Донецьку
 10 січня , 14:10
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук