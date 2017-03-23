У СБУ прокоментували стрілянину в Києві

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив факт стрілянини у Києві та інформацією про потерпілих і загиблих.

Про це він розповів пыд час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"Попередні дані, які є у мене. СБУ спецоперацій не проводила, біля Premier Palace дійсно є і загиблі, і поранені. Там зараз працюють слідчо-оперативні групи національної поліції і служби безпеки", – наголосив очільник СБУ.

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Нагадаємо, уранці 23 березня в центрі Києві сталася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула та зазнала поранень – останнього доправили до реанімаційного відділення.