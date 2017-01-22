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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Сенаті спеціальним законом можуть заборонити Трампу знімати санкції з Росії

21:44, сьогодні 166 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty images

Група американських сенаторів оголосила про намір ініціювати законопроект, який би обмежив дії Дональда Трампа щодо скасування санкції проти Росії.

Про такий намір зокрема повідомив сенатор від демократів Чак Шумер та республіканець Джон Маккейн, повідомляє "Укрінформ".

Для нас анулювання санкцій означатиме сигнал Росії йти далі, втручатися в наші вибори та робити погані речі, це буде сигналом для Китаю, сигналом для Ірану. Це було б жахливим. Тож цей закон, я сподіваюся, отримає підтримку обох партій,
– сказав Шумер в ефірі американського каналу ABC.

Водночас сенатор Джон Маккейн, який неодноразово виступав за надання Україні летального озброєння, наголосив, що "потрібно запровадити більше санкцій проти Росії", і в жодному разі не можна їх послаблювати.

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"Якщо ми не будемо зберігати ці санкції та навіть посилювати їх, це стимулюватиме Володимира Путіна, який є військовим злочинцем", – заявив Маккейн.

Нагадаємо, в останній тиждень на посаді 44-й президент США Барак Обама продовжив дію санкції проти Росії через її агресію щодо України.

Теги: Україна Дональд Трамп США Санкції Новини Росії Політика
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