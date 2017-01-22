У Сенаті спеціальним законом можуть заборонити Трампу знімати санкції з Росії

Група американських сенаторів оголосила про намір ініціювати законопроект, який би обмежив дії Дональда Трампа щодо скасування санкції проти Росії.

Про такий намір зокрема повідомив сенатор від демократів Чак Шумер та республіканець Джон Маккейн, повідомляє "Укрінформ".

Для нас анулювання санкцій означатиме сигнал Росії йти далі, втручатися в наші вибори та робити погані речі, це буде сигналом для Китаю, сигналом для Ірану. Це було б жахливим. Тож цей закон, я сподіваюся, отримає підтримку обох партій,

– сказав Шумер в ефірі американського каналу ABC.

Водночас сенатор Джон Маккейн, який неодноразово виступав за надання Україні летального озброєння, наголосив, що "потрібно запровадити більше санкцій проти Росії", і в жодному разі не можна їх послаблювати.

Читайте також: Експерт розповіла, чого чекати від Трампа щодо санкцій проти Росії

"Якщо ми не будемо зберігати ці санкції та навіть посилювати їх, це стимулюватиме Володимира Путіна, який є військовим злочинцем", – заявив Маккейн.

Нагадаємо, в останній тиждень на посаді 44-й президент США Барак Обама продовжив дію санкції проти Росії через її агресію щодо України.