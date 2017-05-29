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У ще одній області готували "народну республіку"

19:06, сьогодні 68 Читать новость на русском
На Запоріжжі готували
На Запоріжжі готували "народну республіку" / Фото з відкритих джерел

Громадянка України регулярно їздила до Росії і за вказівкою ворожих спецслужб виконувала завдання аби зашкодити інформаційній безпеці України.

Про це розповіли у прес-службі прокуратури Запорізької області.

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Як сказано у повідомленні, жителька Мелітополя, що на Запоріжжі, регулярно підтримувала контакти з представниками спецслужб Російської Федерації.

Під час однієї з таких зустрічей українка отримала гроші та завдання щодо створення так званої "Запорізької народної республіки".

Зокрема, у Мелітополі та інших містах Запорізької області, вона ініціювала масові акції, під час яких пропагувала ідеї сепаратизму.

Теги: Новини Росії Запоріжжя Україна
Джерело: 24 Канал
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