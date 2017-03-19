У Шотландії поділились грандіозними планами після референдуму

Шотландія готується до другого в своїй історії референдуму щодо незалежності.

Чого домагатиметься країна, яка на сьогодні є частиною об’єднаного королівства, в інтерв'ю Sky News заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

За її словами, незалежна Шотландія буде домагатися повноправного членства в ЄС, але намагатиметься зберегти національною валютою фунт стерлінгів.

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Стерджен наполягає, що фунт є настільки ж шотландською валютою, наскільки англійською. Прем’єрка наголошує, що збереження фунта стане базовою умовою референдуму про незалежність.

Щоправда, вона не уточнила, як курс на повноправне членство в ЄС поєднується з відмовою від вступу в єврозону.

Раніше стало відомо, що Шотландія готується до чергового референдуму про незалежність після того, як королева Великобританії схвалила план виходу королівства з ЄС.