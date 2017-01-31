У штабі АТО нічого не знають про загиблих бійців 31 січня

У Міноборони повідомляють лише про поранених внаслідок обстрілів на Донбасі у вівторок.

Таку інформацію озвучив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, пише "Українська правда".

За оперативною інформацією: двоє поранених, ще один отримав бойове травмування. 25 обстрілів по всій лінії зіткнення станом на зараз,

– уточнив він.

Хоча ще вранці вівторка секретар РНБО Олександр Турчинов повідомляв, що внаслідок обстрілів українських позицій 31 січня загинуло 3 українських воїнів і понад 20 зазнали поранень.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який перебуває у Маріуполі, також повідомляв про збільшення кількості загиблих в лавах українських бійців.

Починаючи з неділі, 29 січня, терористи почали активно обстрілювати Авдіївку, внаслідок чого є втрати серед українських військових та цивільних.