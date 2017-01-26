У штабі АТО оприлюднили неприємні новини з фронту щодо втрат

Станом на 18:00 26 січня бойовики на Донбасі здійснили 31 обстріл позицій Збройних сил України, в тому числі і з важкого озброєння.

Як повідомив прес-центр штабу АТО на свої сторінці у Facebook, у результаті один український військовослужбовець загинув.

Так, за інформацією українських військових, на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів терористи вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному та Водяному.

Крім того, від гранатометів та стрілецької зброї постраждали Широкине, Новогригорівка та Павлопіль. А по Широкиному вогонь ще й вів танк, по Новотроїцькому – снайпер.

Щодо Луганського напрямку, то по Новозвінівці російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, випустивши у бік українських позицій 20 снарядів.

Також з 82-міліметрових мінометів обстріляли Водяне та Попасну.

На Донецькому напрямку знову вівся вогонь у районі Авдіївки, де окупанти використовували 82- міліметрові міномети та гранатомети різних систем.

З останнього озброєння відкривався вогонь і по Новозванівці.

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