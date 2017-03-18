У штабі АТО пояснили, чому бойовики різко збільшили кількість атак

За останню добу, 17 березня, ситуація в АТО значно ускладнилась, терористи різко збільшили кількість обстрілів.

Як пояснили у штабі АТО, така активізація бойовиків пов’язана з тим, що на окупованому Донбасі тривають командно-штабні тренування бандформувань.

"В рамках командно-штабного навчання противник проводить бойові стрільби по території підконтрольній Україні. З проведенням цих навчань, командування АТО пов’язує збільшення кількості обстрілів наших опорних пунктів, під час яких окупанти використовують важке озброєння, що заборонене мінськими домовленостями", – йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, за даними розвідки, на окупований Донбас регулярно надходять вантажівки з боєприпасами та особовим складом. Тож атаки бойовиків будуть лише посилюватись.