У штабі АТО пояснили, чому бойовики різко збільшили кількість атак

За останню добу, 17 березня, ситуація в АТО значно ускладнилась, терористи різко збільшили кількість обстрілів.
Як пояснили у штабі АТО, така активізація бойовиків пов’язана з тим, що на окупованому Донбасі тривають командно-штабні тренування бандформувань.
"В рамках командно-штабного навчання противник проводить бойові стрільби по території підконтрольній Україні. З проведенням цих навчань, командування АТО пов’язує збільшення кількості обстрілів наших опорних пунктів, під час яких окупанти використовують важке озброєння, що заборонене мінськими домовленостями", – йдеться у повідомленні штабу.
Крім того, за даними розвідки, на окупований Донбас регулярно надходять вантажівки з боєприпасами та особовим складом. Тож атаки бойовиків будуть лише посилюватись.
Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, бойовики збільшили кількість обстрілів. Внаслідок ворожих атак загинуло четверо українських військовослужбовців.
Побратими оприлюднили імена двох загиблих.