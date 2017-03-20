У штабі АТО розповіли деталі щодо важких боїв під Маріуполем: є втрати

У штабі Антитерористичної операції підтвердили, що на Маріупольському напрямку бойовики гатять по Водяному з "Градів". Серед українських військових є загиблий та багато поранених.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні 20 березня, російсько-окупаційні війська у черговий раз порушили Мінські домовленості та намагаються зробити усе можливе аби зірвати процес відведення важкого озброєння від лінії розмежування", – йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу, бойовики накрили вогнем позиції сил АТО біля Водяного з РСЗВ БМ-21 "Град", 152-мм та 122-мм артилерії. Також бойовики застосували міномети.

Внаслідок боїв на Маріупольському напрямку загинув військовослужбовець, ще 8 українських захисників отримали поранення,

– додали у прес-центрі.

Нагадаємо, волонтери повідомили, що під Маріуполем розпочався запеклий бій: терористи гатять по позиціях українських військових з різних видів озброєння.