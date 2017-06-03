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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Погіршення ситуації на Донбасі: ЗСУ знову зазнали непоправних втрат

08:38, сьогодні 655 Читать новость на русском
Сили АТО зазнали непоправних втрат
Сили АТО зазнали непоправних втрат / ipress.ua

Ситуація на Донбасі залишається складною. За минулу добу загинули двоє українських бійців, ще п'ять отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, на деяких напрямках спостерігається погіршення ситуації – бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ із забороненої Мінськими угодами зброї. Впродовж минулої доби ворог 53 рази відкривав вогонь вздовж усієї лінії зіткнення.

Найгарячіше було на Приморському напрямку – терористи 25 разів відкривали вогонь. З 120-мм мінометів противник обстрілював українські позиції біля Чермалика.

Із західних околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики декілька разів з мінометів калібру 82 мм відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО біля Мар'їнки. Під час одного з таких обстрілів декілька ворожих мін влучили по житловому кварталу цього населеного пункту – двоє місцевих мешканців зазнали поранень,
– йдеться у повідомленні.

Також під вогонь бойовиків потрапили Водяне, Гнутове, Талаківка, Павлопіль, Богданівка та Новотроїцьке.

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На Донецькому напрямку з мінометів були обстріляні Авдіївська промзона та Піски, з великокаліберних кулеметів окупанти били по Опитному, а з гранатометів та БМП були обстріляні Зайцеве та Майорськ.

На Луганському напрямку зафіксовано 14 обстрілів з боку бойовиків. Укріплення ЗСУ були обстріляні біля Новоолександрівки, Новозванівки, Кримського та Станиці Луганської.

"Внаслідок бойових дій минулої доби двоє українських воїнів загинули. Ще п'ятеро бійців сил АТО зазнали поранень", – додали у штабі.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Збройні Сили України Жертви
Джерело: 24 Канал
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