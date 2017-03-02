У Штабі блокади назвали неочікувані товари, що переправляли на окупований Донбас

На окуповану територію Донбасу постачалися товари різних груп: починаючи від локомотивів і закінчуючи детонаторами.

Про це розповів начальник Штабу блокади з окупантами Сергій Акимович у ефірі "Громадського радіо".

До того, як ми розпочали блокаду, туди йшло все: і новорічні вироби, і засоби підривання, детонатори та дипломатична пошта. Тобто починаючи від шкарпеток, закінчуючи станками та локомотивами. Звідти ж йшло вугілля, руди, а також товари виробництва місцевих підприємств,

– підкреслив Акимович.

Також блокувальник пояснив призначення детонаторів і інших засобів підривання.

Їх можна використовувати як в гірничих цілях, так і у військових. З нашої території йшла велика кількість металу та сталі, яка необхідна для виробництва техніки, а заводи, які працюють на тій стороні виготовляють зброю для сепаратистів з нашого металу,

– стверджує активіст.

Крім того, начальник Штабу блокади наголосив на проблемі "незрозумілих підприємств на непідконтрольній території".

В мене є запитання до пана Гройсмана. Якщо працює державне підприємство Луганський патронний завод, чому він не відправляє нам зброю? А тому що давним давно його вивезли в Росію, ще в 2015-му році,

– резюмував Акимович.

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