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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Швеції невідомий вчинив стрілянину: є поранені

09:56, сьогодні 35 Читать новость на русском
Стрілянина у Швеції (Архівне фото)
Стрілянина у Швеції (Архівне фото) / Getty Images

В одному з будинків в шведському місті Мальме сталася стрілянина. Відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Як повідомляє Sydsvenskan, трьох поранених госпіталізували. Двоє з них – перебувають у важкому стані.

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Стрілянина у Швеції
Стрілянина у Швеції

Всього на місці стрілянини перебувало близько сотні людей. На місці працюють співробітники правоохоронних органів, приміщення оточене.

Стрілянина у Швеції
Стрілянина у Швеції

Поліція поки не повідомляє про мету стрілка, його розшукують.

Теги: Швеція Жертви Кримінальні новини
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