У Швеції невідомий вчинив стрілянину: є поранені

В одному з будинків в шведському місті Мальме сталася стрілянина. Відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Як повідомляє Sydsvenskan, трьох поранених госпіталізували. Двоє з них – перебувають у важкому стані.

Читайте також: У Швеції пенсіонерка наїхала на натовп пішоходів



Стрілянина у Швеції

Всього на місці стрілянини перебувало близько сотні людей. На місці працюють співробітники правоохоронних органів, приміщення оточене.



Стрілянина у Швеції

Поліція поки не повідомляє про мету стрілка, його розшукують.