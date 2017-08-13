У Швеції невідомий вчинив стрілянину: є поранені

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В одному з будинків в шведському місті Мальме сталася стрілянина. Відомо про щонайменше трьох постраждалих.
Як повідомляє Sydsvenskan, трьох поранених госпіталізували. Двоє з них – перебувають у важкому стані.
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Стрілянина у Швеції
Всього на місці стрілянини перебувало близько сотні людей. На місці працюють співробітники правоохоронних органів, приміщення оточене.
Стрілянина у Швеції
Поліція поки не повідомляє про мету стрілка, його розшукують.