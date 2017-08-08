У Швеції пенсіонерка наїхала на натовп пішоходів

У Швеції 84-річна бабуся на автомобілі переплутала педалі і в'їхала у пішоходів, внаслідок чого трьох травмовано та госпіталізовано до лікарні.

Про це інформує видання The Local.

Аварія сталася біля клініки здоров'я у Стокгольмі. Внаслідок наїзду автомобіля, троє людей опинилися у лікарні із серйозними травмами.



ДТП у Швеції

У поліції зазначають, що аварія сталась через те, що старенька переплутала педалі, адже їй вже 84 роки. Водій залишалася на місці до приїзду правоохоронців.

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Поліція наразі розслідує ситуацію. Крім того, правоохоронці заявили, що не розглядають інцидент як терористичний акт.