У Швеції пенсіонерка наїхала на натовп пішоходів

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У Швеції 84-річна бабуся на автомобілі переплутала педалі і в'їхала у пішоходів, внаслідок чого трьох травмовано та госпіталізовано до лікарні.
Про це інформує видання The Local.
Аварія сталася біля клініки здоров'я у Стокгольмі. Внаслідок наїзду автомобіля, троє людей опинилися у лікарні із серйозними травмами.
ДТП у Швеції
У поліції зазначають, що аварія сталась через те, що старенька переплутала педалі, адже їй вже 84 роки. Водій залишалася на місці до приїзду правоохоронців.
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Поліція наразі розслідує ситуацію. Крім того, правоохоронці заявили, що не розглядають інцидент як терористичний акт.