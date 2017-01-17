У Швеції створили рекламний щит, який кашляє на курців

У Швеції вирішили оригінально боротись із курінням, створивши рекламний щит, який кашляє на курців.

Одна з фармацевтичних компаній країни створила рекламний щит, який починає кашляти, коли повз нього проходить людина з цигаркою. Кашляє, зрозуміло, не сам щит. Спрацьовує детектор диму, який вмонтований всередині.

Розробники сподіваються, що шведи, які, проходячи повз такі сітілайти, згадуватимуть про шкоду куріння і таки кинуть згубну звичку.

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