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У Швеції створили рекламний щит, який кашляє на курців

18:38, сьогодні 285 Читать новость на русском
Реклама проти куріння в Швеції
Реклама проти куріння в Швеції / Screenshot

У Швеції вирішили оригінально боротись із курінням, створивши рекламний щит, який кашляє на курців.

Одна з фармацевтичних компаній країни створила рекламний щит, який починає кашляти, коли повз нього проходить людина з цигаркою. Кашляє, зрозуміло, не сам щит. Спрацьовує детектор диму, який вмонтований всередині.

Розробники сподіваються, що шведи, які, проходячи повз такі сітілайти, згадуватимуть про шкоду куріння і таки кинуть згубну звичку.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Швеція Реклама
Джерело: 24 Канал
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