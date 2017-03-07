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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Швейцарії стартує одна з найбільших автовиставок у світі

08:18, сьогодні 217
Ferrari 812 Superfast
Ferrari 812 Superfast / fromua.news

Сьогодні, 7 березня, увага усіх автолюбителів прикута до Швейцарії, де стартує відомий Женевський автосалон.

Про це пише "Українська служба BBC".

Зокрема, Ferrari привезла в Женеву свій найшвидший і найпотужніший автомобіль – 812 Superfast. 800 кінських сил розганяють автівку до 100 кілометрів на годину всього за три секунди.

Lamborghini представить свій Aventador S, максимальна швидкість якого сягає 350 кілометрів на годину.

Оновлені моделі продемонструють і бюджетні виробники – Ford, Nissan, Kia, Skoda.

Додамо, що напередодні автосалону традиційно назвали переможця у номінації "Автомобіль року у Європі". Цьогоріч ним став Peugeot 3008.

Автосалон у Женеві триватиме до 19 березня.

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Теги: виставка Швейцарія
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