У Швейцарії відкрили перший у світі завод, який виконує функцію дерев

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У швейцарському Цюріху побудували завод, який переробляє вуглекислий газ.
Про це повідомляє Science.
Вентилятори на заводі всмоктують повітря і фільтрують CO2. Тепло, що виділяється, подають у теплиці підземним трубопроводом.
Крім того, вуглекислий газ можна використовувати для виробництва газованих напоїв або палива.
Завод у Швейцарії буде переробляти близько 900 тонн газу на рік. Кінцева мета підприємства – до 2025 року зібрати до 1% всіх викидів вуглекислого газу у світі.
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В компанії Climeworks, яка організувала роботу підприємства, вважають, аби розв’язати екологічні проблеми на планеті, необхідно збудувати не меше сотні тисяч подібних заводів.
Зауваживо, що компанія планує поступово розширювати виробництво. Так, до 2040-2050 року має забирати з атмосфери 10 гігатонн вуглексислого газу на рік.
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