У Сирії ліквідували "міністра війни" "Ісламської держави"

У Сирії військовослужбовці вбили низку високопоставлених терористів "Ісламської держави" в Алеппо.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське державне телебачення.

Серед убитих був і так званий міністр війни – Абу Мусаб аль-Масрі. Він був дуже наближеним до верхівки керівників терористичної організації.

У списку ліквідованих були також саудівці та іракці.

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