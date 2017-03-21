У Слов'янську маршрутка потрапила в ДТП: є постраждалі

21 березня на Донеччині легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним таксі. Внаслідок аварії постраждало 9 людей, серед яких – неповнолітня дитина.

Про це повідомив прес-центр Нацполіції Донецької області.

Аварія трапилась близько 8 години ранку у Слов'янську. За повідомленням правоохоронців, ДТП спричинив 35-річний водій легкової машини, який не надав перевагу в русі та зіткнувся з рейсовим мікроавтобусом.

В результаті – маршрутне таксі врізалось у дерево.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження та перевіряє всі обставини події.

Читайте також: Шокуючий випадок. Пасажир до смерті забив винуватця аварії