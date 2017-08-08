У Слов'янську впіймали бойовика, який три роки переховувався від поліції

Слов'янські поліцейські затримали бойовика, який три роки переховувався від правоохоронців за кордоном.

Про це повідомили у поліції Донеччини.

Чоловік в мирний час працював на ескалаторі і трактористом, тому у бойовиків він "користувався попитом" – потрібно було рити окопи.

Після звільнення регіону затриманий втік до РФ. Через три роки чоловік повернувся до Слов'янська – незаконно перетнув кордон і на попутках приїхав до рідного міста, де більше двох місяців ховався в підвалі свого домоволодіння і тільки вночі виходив за продуктами.

Щодо чоловіка відкрите кримінальне провадження. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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