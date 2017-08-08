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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

У союзників США з'явилася чудова нагода завдати дипломатичного удару по Росії , – експерт

15:00, сьогодні 958 Читать новость на русском
Союзники США можуть можуть завдати дипломатичного удару по Росії
Союзники США можуть можуть завдати дипломатичного удару по Росії / YouTube

Посилення санкцій проти Росії Сполученими Штатами та дії глави Кремля у відповідь на штрафні заходи повинні об'єднати європейських союзників Америки для здійснення контрзаходів щодо РФ.

Володимир Путін, прийнявши рішення про скорочення американських дипмісій у Росії, спонукає Вашингтон до відповідних кроків, пише для The Newsweek Якуб Янда, керівник програми "Спостереження за Кремлем" (Kremlin Watch).

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На думку експерта, вигнання 755 американських дипломатів з Росії дає "блискучу нагоду очистити російські консульства в різних країнах від шпигунів Кремля". Для цього Янда радить главам МЗС "зідзвонитися для організації спільних дій".

Автор статті припускає: якщо мінімум 5-7 країн НАТО захочуть скористатися можливістю, спільно вимагаючи застосувати принцип "паритету" до чисельності дипломатів, Москві буде нелегко самостійно провчити їх усіх. Як результат – Путіну доведеться скоротити штат декількох представництв у Європі, йдеться у статті.

Цей колективний крок матиме не лише практичну користь (наприклад, збій у роботі шпигунських сіток Кремля в цих країнах), але і великі політичні дивіденди,
– зауважує аналітик.

За словами Янди, "у посольствах та консульствах Кремля часто розгортається ворожа розвідувальна діяльність". Експерт нагадує: Росі наразі веде повномасштабний наступ на країни Заходу.

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Нагадаємо, 25 липня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, яким впроваджуються санкції проти Росії та обмежується право президента США Дональда Трампа знімати чи навіть пом'якшувати обмеження проти Кремля.

Не дочекавшись підписання Трампом відповідного закону, у Росії вирішили вдатись до санкцій у відповідь, вимагаючи скоротити кількість американських дипломатів у РФ до 455 осіб.

Теги: Новини політики США Новини Росії Європа Санкції
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