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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У списки на обмін російська сторона цинічно внесла 5 екс-"беркутівців", – Шкіряк

17:46, сьогодні 133 Читать новость на русском
Шкіряк запевняє, що на провокацію терористів Україна не поведеться
Шкіряк запевняє, що на провокацію терористів Україна не поведеться / Фото із відкритих джерел

Російська сторона включила п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут" в список на обмін заручниками.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Водночас він запевнив, що Україна на такий обмін не погодиться.

Російська сторона з притаманним їм цинізмом включила в свій список цих людей на обмін: п'ятьох... Вони є в списку на обмін. Але Україна ніколи їх не видасть,
– розповів Шкіряк журналістам.

Радник Авакова запевнив, що така позиція узгоджена зі Службою безпеки України.

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"Це питання взагалі не підлягає обговоренню. Вбивці "Небесної сотні" не мають жодного стосунку до війни з Росією. Сьогодні ті, хто перебуває під судом, яких підозрюють у розстрілі "майданівців", будуть відповідати перед судом України і ніколи за жодних обставин не будуть видані Російській Федерації", – запевнив Зорян Шкіряк.

Нагадаємо, у списках на обмін, які опублікувала нардеп Надія Савченко, є прізвища, зокрема, екс-"беркутівців" Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, яких підозрюють у розстрілі "Небесної сотні". Їх, нібито вимагають звільнити ватажки так званої "ДНР".

Теги: Україна Розслідування Обмін полоненими Зорян Шкіряк Беркут Небесна сотня
Джерело: 24 Канал
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