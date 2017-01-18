У списки на обмін російська сторона цинічно внесла 5 екс-"беркутівців", – Шкіряк

Російська сторона включила п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут" в список на обмін заручниками.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Водночас він запевнив, що Україна на такий обмін не погодиться.

Російська сторона з притаманним їм цинізмом включила в свій список цих людей на обмін: п'ятьох... Вони є в списку на обмін. Але Україна ніколи їх не видасть,

– розповів Шкіряк журналістам.

Радник Авакова запевнив, що така позиція узгоджена зі Службою безпеки України.

Читайте також: Савченко на переговори з терористами не уповноважували, – СБУ звинуватили нардепа у порушеннях

"Це питання взагалі не підлягає обговоренню. Вбивці "Небесної сотні" не мають жодного стосунку до війни з Росією. Сьогодні ті, хто перебуває під судом, яких підозрюють у розстрілі "майданівців", будуть відповідати перед судом України і ніколи за жодних обставин не будуть видані Російській Федерації", – запевнив Зорян Шкіряк.

Нагадаємо, у списках на обмін, які опублікувала нардеп Надія Савченко, є прізвища, зокрема, екс-"беркутівців" Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, яких підозрюють у розстрілі "Небесної сотні". Їх, нібито вимагають звільнити ватажки так званої "ДНР".