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У справі Смоленської катастрофи з'явились нові докази

15:46, сьогодні 1432 Читать новость на русском
Смоленська катстрофа
Смоленська катстрофа / espreso.tv

У труні стюардеси, яка загинула у Смоленській катастрофі, знайшли залишки 5 інших людей.

Про це повідомило "Польське радіо".

Національна прокуратура Польщі вже підтвердила цю інформацію.

23-річна стюардеса Наталія Янушко була наймолодшою жертвою авіакатастрофи. За словами слідчих, у домовині знайдені кінцівки, фрагменти долоні і внутрішні органи інших людей. Це вже не перший такий випадок. Раніше фрагменти тіл інших людей знайшли у трунах генералів Броніслава Квятковського та Влодзімежа Протасінського, а також депутата Сейму Олександри Наталлі-Свят.

Читайте також: Смоленська катастрофа: Польща офіційно звинуватила Росію

Нагадаємо, що Національна прокуратура Польщі розпорядилася провести ексгумацію тіл 83 жертв Смоленської катастрофи у червні 2016 року.

Теги: Польща Катастрофа Жертви
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