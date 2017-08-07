У США будуть офіційно святкувати "День Обами"

У США офіційно відзначатимуть День Барака Обами. Нове свято започаткували у штаті Іллінойс з 4 серпня 2018 року.

Про це повідомляє The Hill.

Розпорядження про "День Обами" підписав губернатор Брюс Раунер.

При цьому, за його словами, 4 серпня не оголошуватимуть офіційно вихідним. День присвятять визнанню заслуг екс-президента і проведенню урочистостей на його честь.

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4 серпня обрали не випадково святковим днем. Саме цього дня 44-ий президент США відзначає день народження. До того як стати президентом США, Барак Обама виконував обов'язки сенатора від штату Іллінойс протягом семи років.