У США готують Росії нову порцію санкцій: можуть вдарити по енергетиці

Нові санкції щодо Росії, запропоновані групою сенаторів США, стосуються не тільки кібератак, в яких Вашингтон звинувачує Москву, але й дій Росії в Сирії та Україні.

Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією видання, проект, який пізніше 10 січня буде представлений в сенаті, передбачає введення санкцій проти будь-кого, хто підтримує кібератаки проти громадських і приватних інфраструктур США.

Сенатори також пропонують ввести обмежувальні заходи щодо інвестицій в російські енергетичні проекти, передбачаються санкції за участь будь-яких структур в операціях Міноборони РФ і російської розвідки.

Проте видання не уточнює, про які саме операції мовиться.

Крім цього, передбачаються санкції проти Росії за порушення прав людини.

Сенатори наполягають на необхідності надати допомогу Європі у веденні контрпропаганди і просуванні демократії.

Зазначимо, що законопроект про додаткові санкції розробила група з 10 сенаторів, серед яких як демократи, так і республіканці.

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При цьому, як зазначає видання, більшість сенаторів-республіканців на цьому етапі не горять бажанням приймати додаткові обмежувальні заходи проти Росії.

Всім потрібно зупинитися, віддихатися і подивитися, як розвивається вся ця історія (відносини з Росією). І тільки потім нам потрібно буде розробляти конкретні плани,

– сказав республіканець Джеймс Ріш, що є членом сенатського комітету у закордонних справах.

До слова, уряд США розширив санкційний список росіян в рамках так званого "Закону імені Магнітського".