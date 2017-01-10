У США готують Росії нову порцію санкцій: можуть вдарити по енергетиці

Нові санкції щодо Росії, запропоновані групою сенаторів США, стосуються не тільки кібератак, в яких Вашингтон звинувачує Москву, але й дій Росії в Сирії та Україні.
Про це повідомляє The Washington Post.
За інформацією видання, проект, який пізніше 10 січня буде представлений в сенаті, передбачає введення санкцій проти будь-кого, хто підтримує кібератаки проти громадських і приватних інфраструктур США.
Сенатори також пропонують ввести обмежувальні заходи щодо інвестицій в російські енергетичні проекти, передбачаються санкції за участь будь-яких структур в операціях Міноборони РФ і російської розвідки.
Проте видання не уточнює, про які саме операції мовиться.
Крім цього, передбачаються санкції проти Росії за порушення прав людини.
Сенатори наполягають на необхідності надати допомогу Європі у веденні контрпропаганди і просуванні демократії.
Зазначимо, що законопроект про додаткові санкції розробила група з 10 сенаторів, серед яких як демократи, так і республіканці.
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При цьому, як зазначає видання, більшість сенаторів-республіканців на цьому етапі не горять бажанням приймати додаткові обмежувальні заходи проти Росії.
Всім потрібно зупинитися, віддихатися і подивитися, як розвивається вся ця історія (відносини з Росією). І тільки потім нам потрібно буде розробляти конкретні плани,
– сказав республіканець Джеймс Ріш, що є членом сенатського комітету у закордонних справах.
До слова, уряд США розширив санкційний список росіян в рамках так званого "Закону імені Магнітського".
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