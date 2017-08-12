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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У США мусульманка відсудила значну суму за примус зняти хіджаб

23:40, 11 серпня 287 Читать новость на русском
Мусульманка відсудила 85 тисяч доларів
Мусульманка відсудила 85 тисяч доларів / vhijabe.ru

У Каліфорнії адміністрація міста Лонг-Біч виплатить мусульманці 85 тисяч доларів за те, що офіцер поліції змусила її зняти хіджаб.

Про це повідомляє канал CNN.

Під час поїздки мусульманки Кірсті Пуелл і її чоловіка їхній автомобіль зупинила поліція через водіння машини з опущеною підвіскою. Проте жінку заарештували через магазинні крадіжки після пред'явлення офіцеркою поліції відповідного ордеру.

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Чоловік Пуелл отримав відмову, коли попросив оформити арешт. Після того офіцерка попросила жінку зняти хіджаб.

"Пуелл була змушена залишитись на людях без релігійного хустки," – зазначається в судовому позові.

Кірсті Пуелл

Його від імені мусульманки подала правозахисна група "Рада американо-ісламських відносин".

За словами постраждалої, вона була змушена провести ніч в камері попереднього ув'язнення з непокритою головою, на очах у поліцейських і затриманих-чоловіків, що завдало жінці сильної душевної травми,
– зазначили правозахисники.

Через рішення суду міська поліція Лонг-Біч скасувала заборону на релігійні головні убори у камерах попереднього ув'язнення. За новими правилами, тільки жінка-поліцейська має право вимагати від затриманої зняти хустку, якщо це необхідно для безпеки співробітників поліції.

Теги: релігія США
Новини за 11 серпня
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