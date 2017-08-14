У США невідомий розстріляв трьох людей
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В американському штаті Вісконсін невідомий розстріляв трьох людей.
Інцидент стався під час автоперегонів, пише FOX6 News.
Тоді на трасі було близько п'яти тисяч людей. Нападник застрелив відвідувачів, коли ті стояли біля автомату з продуктами харчування.
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Двоє людей загинули на місці, третя жертва померла дорогою до лікарні.
Поліція не зуміла затримати нападника.
Затримати підозрюваного нам не вдалося. Ми маємо лише його початковий опис, який ми отримали, коли прибули на місце інциденту. Знаємо лише, що він був одягнений у блакитні джинсові шорти, чорний капюшон та мав приблизно 20 років,
– сказав шериф Девід Бес.
Наразі ведеться розслідування.
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